تواجد الدولي الجزائري ولاعب نادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي، ضمن قائمة أكثر اللاعبين فعالية هذا الموسم لفئة أقل من 21 سنة، في الدوريات الخمس الكبرى.

وحسب الإحصائية التي نشرها موقع “Pop Foot “، أمس الخميس، بر مواقع التواصل الإجتماعي.

لأكثر 20 لاعب فئة أقل من 21 سنة، الأكثر فعالية لهذا الموسم في الدوريات الخمس الكبرى والمنتخبات الوطنية.

والتي جاء فيها نجم الخضر شايبي في المركز السادس عشر، برصيد 13 مساهمة تهديفية. وبرصيد ثمانية أهداف وخمس تمريرات حاسمة، من أصل 42 مواجهة خاضها اللاعب مع فريقه تولوز والمنتخب الوطني.

كما كان فارس شايبي اللاعب العربي الوحيد في القائمة، والثالث إفريقيا بعد كل من الدولي السنغالي ولاعب فياريال نيكولاس جاكسون صاحب 17 مساهمة تهديفية.

وخلف الدولي البوركينابي ولاعب بورنموث دانغو واتارا صاحب 17 مساهمة تهديفية كذلك.