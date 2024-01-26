شايبي: “لن نيأس أبدا وستعود الأمور إلى نصابها قريبا”

شدد الدولي الجزائري، فارس شايبي، على ضرورة عدم الاستسلام، بعد الخروج المخيب من الدور الأول لنهائيات كأس أمم إفريقيا، الجارية وقائعها في كوت ديفوار.

ونشر لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، رسالة لجماهير الخضر. عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي في “أنستغرام” قال فيها: “لا تيأس أبدًا. فالحياة مليئة بالتجارب من أجل الصمود”.

وأضاف شايبي، الذي اختير الأفضل في لقاء الخضر وأنغولا. قبل أن يجد نفسه احتياطيا أمام بوركينافاسو وموريتانيا: “اعلم أن كل شيء سيعود إلى نصابه في وقت قصير.. إنها مجرد مسألة وقت وصبر.”