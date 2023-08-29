شايبي يحل بألمانيا تمهيدا للالتحاق بآنتراخت فرانكفورت

حلّ الدولي الجزائري، ولاعب نادي تولوز الفرنسي، فارس شايبي، اليوم الثلاثاء، بالأراضي الألماني تحسبا للالتحاق بنادي آنتراخت فرانكفورت.

وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة، بأن لاعب الخضر، متواجد حاليا بألمانيا، على أن يتم الإعلان عن صفقة التحاقه بآنتراخت، في الساعات القليلة المقبلة.

كما أكدت الصحيفة الألمانية، بأن صفقة لاعب الخضر، كلّفت آنتراخت 10 ملايين أورو.

مبرزة بأن صاحب الـ 20 ربيعا، سيّعوض النجم الدانماركي يسبر ليندستروم، الذي التحق بنابولي الإيطالي مقابل 35 مليون أورو.