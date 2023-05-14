شايبي يرفض دعم المثليين

رفض الدولي الجزائري، فارس شايبي، دعم المثليين، بمناسبة لقاء الجولة الـ 35 من الليغ1 الفرنسية، التي سيجمع اليوم الأحد، فريقه تولوز، بنادي نانت.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، صادرة أمس، بأن لاعب الخضر، طلب إعفاءه من المواجهة، لكون الأرقام التي ستحملها أقمصة اللاعبين ستكون بألوان “قوس قزح” كدعم للمثليين، وهو ما رفض لاعب شايبي المشاركة فيه.

وأشار موقع “لي فيولي” المهتم بأخبار تولوز. بأن 4 لاعبين مسلمين آخرين في صفوف النادي رفضوا بدورهم المشاركة في المباراة لذات السبب.

ويتعلق الأمر بالمغربي زكريا أبو خلال والبوسني سعيد هاموليك، إلى جانب لاعب منتخب الرأس الأخضر، لوغان كوستا.

للإشارة فإن أندية “الليغ1” الفرنسية، قررت إعلان دعمها للمثليين، للموسم الثالث تواليا، عبر كتابة أرقام اللاعبين بألوان “قوس قزح”. وهي الخطوة التي أثارت استياء اللاعبين المسلمين.