شايبي ينفرد برقم مميز في دوري المؤتمر الأوروبي

انفرد الدولي الجزائري، فارس شايبي، برقم مميز في دوري المؤتمر الأوروبي، بفضل تألقه المستمر رفقة نادي أنتراخت فرانكفورت الألماني.

ونشر الحساب الرسمي لمنافسة “دوري المؤتمر الأوروبي” على منصة “اكس” قائمة أكثر اللاعبين قياما بالعرضيات الناجحة في البطولة. بعد مرور 3 جولات من دور المجموعات.

وتصدر نجم الخضر الصاعد، القائمة برصيد 6 تمريرات حاسمة، متقدما بفارق تمريرتين عن أقرب ملاحقيه، جوسوي، لاعب نادي ليجيا وارسو، البولندي.