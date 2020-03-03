شايب حمود: الإيداعات في حملة بوتفليقة بلغت 75 مليار.. وحداد كلفني بالمالية بأمر من سعيد

قال المتهم شايب محمود المكلف بالمالية في الحملة الإنتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أن حداد هو من كلفه بهذه المهمة بعد أخذ الموافقة المباشرة من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق.

وقال شايب محمود أن حملة بوتفليقة خلال الإنتخابات الرئاسية التي كان من المزمع تنظيمها في أفريل 2019 قد تمكنت من جمع مبالغ تقدر بـ 75 مليار سنتيم من أموال المودعين من رجال الأعمال و التجار.

وأكد المتهم أن السعيد بوتفليقة هو من منحه تكليف للإمضاء على الشيكات المستخرجة من البنوك التي قام مملوا حملة بوتفليقة بإيداعها في مختلف الحسابات.