شايب ذراع: تمت الإستجابة لمطالب 5 نقابات لقطاع التربية

قال مستشار وزارة التربية محمد شايب ذراع،أنه تم الإستجابة لمطالب 5 نقابات لقطاع التربية التي أودعت إشعار بالإضراب لمدة يومين.

وأضاف خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتهم أمس الأحد.

مضيفا أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حدى، ليتم إستقبالهم من قبل وزيرة التربية واستجبنا بشكل إيجابي لكل مطالب القطاع.

منها تطبيق المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ” Deua”.

ومراجعة المرسوم الوزاري المتعلق بالإمتحانات المهنية ومراجعة النقطة الإقصائية في المواد الثانوية.

مبرزا أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من مسؤوليتنا.