شايب يبحث تعزيز التعاون مع نائب رئيس مجمع CNN

استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، مساء الثلاثاء بمقر الوزارة، نائب رئيس مجمع CNN International المكلف بالمبيعات والشراكات الاستراتجية، وأكونومو قسطنطينيس، والمكلف بالشراكات الاستراتجية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بذات المجمع، وليد شماق.

وحسب بيان الوزارة، فقد شكل هذا اللقاء فرصة استعرض خلالها كاتب الدولة الفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع الإعلام ببلادنا، لا سيما في ظل مواكبة الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الخصوص.

كما سمح اللقاء بالتطرق إلى السبل الكفيلة بتعزيز آفاق التعاون بين المجمع ومختلف المؤسسات الإعلامية الجزائرية، خاصة في مجال التكوين. يضيف البيان.