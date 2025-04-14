شايب يستقبل وفدا برلمانيا موريتانيا رفيع المستوى

استقبل، اليوم، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، وفدا برلمانيا موريتانيا رفيع المستوى، يترأسه رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الموريتانية-الجزائرية، صهيب الداه.

وحسب بيان وزارة الخارجية ثمن كاتب الدولة هذه الزيارة، مشيرا إلى الدور الفعال للنواب البرلمانيين في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وسمح هذا اللقاء باستعراض واقع علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع الجزائر وموريتانيا، لا سيما في شقها التاريخي والدبلوماسي والسياسي والبرلماني والديني والثقافي.

كما تم خلال اللقاء تباحث سبل تعزيز العلاقات والرقي بها إلى أفق أرحب، تجسيدا للإرادة التي تحذو قائدي البلدين، الرئيس تبون، وأخيه محمد ولد الشيخ الغزواني.

كما شكلت هذه المحادثات فرصة للإشادة بالتطورات الايجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية، خاصة في جانبها الاقتصادي في ظل فتح المعبر الحدودي والخط البحري بين البلدين ومشروع إنجاز الطريق البري تندوف-الزويرات، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتطوير المبادلات التجارية وتبادل الخبرات بين البلدين.