شايب يستمع لانشغالات وتطلعات الجالية الجزائرية المقيمة بولاية الكاف التونسية

التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الاثنين، مع الرعايا الجزائريين المقيمين بالمناطق الإدارية التابعة لقنصلية الجزائر بالكاف.

وذلك في إطار مواصلة الزيارة التي يقوم بها إلى الجمهورية التونسية الشقيقة.

وحسب بيان الوزارة، فقد مكّن هذا اللقاء الذي جرى في جو أخوي وودي بمقر القنصلية الجزائرية بالكاف، من الاطّلاع على أوضاع جاليتنا والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم.

وأكد كاتب الدولة في هذا السياق على العناية البالغة التي توليها السلطات العليا للبلاد لمواطنيها بالمهجر، في إطار استراتيجية مجددة تضع في قلب منهجيتها التشاركية والإصغاء والاستجابة الفعالة لاحتياجاتها وطموحاتها. يضيف البيان.