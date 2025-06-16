شايب يبحث آفاق التعاون مع وفد عن برلمان عموم أمريكا الوسطى

استقبل، اليوم الاثنين، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، بمقر الوزارة، وفداً عن برلمان عموم أمريكا الوسطى، يقوده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة، إنجلس مارتن بينيدا غارسيا، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبهذه المُناسبة، تناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وبرلمان عموم أمريكا الوسطى وسبُل تعزيزها. من أجل بعث حركية جديدة للعلاقات البرلمانية والعمل المشترك مع الدول الأعضاء في هذه الهيئة البرلمانية الإقليمية، ترقى لمستوى العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر ببلدان أمريكا اللاتينية، المبنية على أسس احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما شكل اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني، محمد خوان، فرصة لاستعراض مختلف فرص التعاون مع بلدان المنطقة وتباحث السبل الكفيلة بتوطيدها والرقي بها الى أفق أرحب وأوسع.