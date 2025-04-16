شايب يشارك الجالية بالمهجر الاحتفال بـ “يوم العلم”

شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، اليوم الأربعاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في النشاط الذي نظمته قنصلية الجزائر بـ بوبيني (فرنسا)، الاحتفال بيوم العلم المصادف لـ 16 أفريل من كل سنة.

وبالمناسبة، أكد شايب على الرمزية التي تحملها هذه الذكرى الوطنية ودلالاتها في تبجيل مكانة العلم والعلماء وإحياء موروثنا الثقافي الثري والمتنوع.

كما أكد شايب على مكانة وأهمية المحور العلمي واللغوي والثقافي في البرنامج المسطر لفائدة أعضاء الجالية الوطنية بالخارج. تجاوبا مع طلباتها في هذا الخصوص وتمسكها بالعناصر المكونة للهوية الجزائرية.

وأشاد شايب بالعدد المتزايد للكفاءات والباحثين والخبراء رفيعي المستوى لدى جاليتنا المقيمة بالخارج الذين يبدون استعدادا كبيرا للمساهمة بمهارتهم وخبراتهم في المجهود التنموي للبلد.

وذكّر شايب بالعناية الفائقة التي توليها السلطات العليا للبلاد في دعم هذه الهبّة وتشجيعها.