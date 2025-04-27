شايب يفتتح الدورة الأولى للورشات التكوينية المتخصصة في مجال التسيير القنصلي

أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب على افتتاح الدورة الأولى للورشات التكوينية المتخصصة في مجال التسيير القنصلي.

وحسب بيان الوزارة الورشات التكوينية موجهة لفائدة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين المعنيين بالحركة الدبلوماسية والقنصلية الجزئية لسنة 2025.

وبالمناسبة أكد شايب أن هذه الدورة التكوينية تندرج في إطار تنفيذ خطة عمل الوزارة الرامية إلى عصرنة وتبسيط منظومة الخدمات القنصلية.

وإعتبر كاتب الدولة هذه الدورة التكوينية أحد أهم محاورها رفع كفاءة وتحسين أداء الأعوان والمستخدمين على مستوى الممثليات القنصلية الجزائرية بالخارج.

كما أسدى شايب جملة من التعليمات بخصوص ضرورة العمل على مواصلة تحسين ظروف الاستقبال على مستوى الشبكة القنصلية، وبذل كافة الجهود لخدمة الجالية الوطنية بالخارج والتواصل معها.