شباب بلوزداد.. تسليم و استلام المهام بين بن الحاج ورابحي

تم صبيحة اليوم الثلاثاء، عملية تسليم و استلام المهام بين رئيس شباب بلوزداد السابق، محمد بن الحاج، والرئيس الجديد مهدي رابحي.

وحسب بيان إدارة نادي شباب بلوزداد، عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن عملية تسليم وإستلام المهام، بين الرئيس السابق محمد بن الحاج، والرئيس الجديد مهدي رابحي، تمت بمقر النادي بسعيد حمدين.

وأوضح البيان، أن العملية تمت بحضور أعضاء مجلس الإدارة في أجواء أخوية تصب في مصلحة الفريق.