شباب بلوزداد يتأهل إلى نصف نهائي الكأس بعد الإطاحة بالخروب

تمكّن فريق شباب بلوزداد من الفوز أمام جمعية الخروب بثلاثية نظيفة في اللقاء الذي جرى بملعب 5 جويلية الأولمبي.

وجرت المباراة ضمن ربع نهائي كأس الجمهورية، بشكل متأخر بسبب انشغالات الفريق البلوزدادي بالمباريات الإفريقية.

وحسم المتألق بوصوف ورفقائه التأهل إلى نصف نهائي الكأس بفضل كل من بوصوف الذي سجّل هدفه الشخصي في الدقيقة 35، ورغبة في الدقيقة 70 وربيعي في الدقيقة 70.

ويقترب الفريق العاصمي من تحقيق “الدوبلي” هذا الموسم بفضل نتائجه الايجابية في البطولة، وهو الذي يتربّع على العرس، كما لازالت أمامه خطوتين للتويج بالسيدة الكأس.

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