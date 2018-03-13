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شباب بلوزداد يتجّه لسحب الثقة من بوحفص وتشكيل “ديريكتوار” جديد

الرياضة
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شباب بلوزداد يتجّه لسحب الثقة من بوحفص وتشكيل “ديريكتوار” جديد رئيس شباب بلوزداد محمد بوحفص
بقلم وليد كويني

يستعد عدد من أعضاء الجمعية العامة واللاعبين القدامى لشباب بلوزداد، لسحب الثقة من الرئيس الحالي المثير للجدل محمد بوحفص، خلال الأيّام القليلة المقبلة.

و تشكيل “ديريكتوار” جديد، مكوّن من بعض الأعضاء الذين يملكون ثقة كبيرة في نفوس محبّي و أنصار الفريق العاصمي.

ويتّجه الفريق بخطى ثابتة نحو النزول إلى الدرجة الثانية، بعد الخسارة الأخيرة التي مني بها في الجولة الماضية على يد شباب قسنطينة بملعب الشهيد محمد حملاوي.
ويبحث أعضاء الجمعية العامة عن الصيغة المناسبة لسحب الثقة من الرئيس المدعو بـ “المخفي” خلال نهاية الموسم الكروي الحالي و الإستعانة بخدمات أعضاء أكفّاء قادرين على إنقاذ الفريق العريق من ما يحدث له.

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