شباب بلوزداد يخطف نقطة ثمينة من الكناري

خطف أمسية اليوم الجمعة فريق شباب بلوزداد نُقطة ثمينة من خصمه شبيبة القبائل في قمة الرابطة المُحترفة.

حيث انتهت المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 29 وجرت بملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو بالتعادل السلبي.

كما سمح هذا التعادل للشباب بالبقاء في الصدارة ب53 نقطة بينما وصل الكناري للنقطة 48.

ومن جانبه هزم أمل الأربعاء لحساب ذات الجولة ضيفه أتلتيك بارادو بثلاثية لهدف وحيد بملعب اسماعيل مخلوف.

سجل ثلاثية المحليين عمار عبد المالك أوكيل في الدقائق 10، 73 و79 بينما سجل يسري بوزوق للباك عند حلول الدقيقة 25 من ضربة جزاء.