شباب بلوزداد يدشّن الميركاتو بلاعب شاب من اتحاد مغنية

أعلن اليوم الأحد، فريق شباب بلوزداد، عن أولى صفقاته الصيفية، بضمه لاعبا شابا من فريق اتحاد مغنية.

وقدم بطل الجزائر في منشور أطلقه عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أعلن النادي البلوزدادي، عن ضمه اللاعب جابر مقاطع، بعقد يستمر إلى صيف 2026.

كما أبرزت إدارة الشباب بأن لاعبها الجديد، من مواليد 2004، وهو ما يؤكد بأن صاحب الـ 19 ربيعا، سيكون ضمن تشكيلة الرديف، في انتظار ابرام صفقات قوية يترقبها الجمهور البلوزدادي.