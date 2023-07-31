شباب بلوزداد يسقط مجددا ويقصى من البطولة العربية

تعرض اليوم الاثنين، فريق شباب بلوزداد، لهزيمة جديدة في منافسة الملك سلمان للأندية الأبطال، وذلك، أمام نادي الوحدة الإماراتي، بنتيجة 2-1.

وكان الشباب يطمح لتحقيق الفوز وتعويض هزيمته في الجولة الأولى، أمام الرجاء البيضاوي، من أجل احياء آماله في بلوغ ربع النهائي، إلا أن رغبته اصطدمت بقوة الوحدة الإماراتي.

وتداول على تسجيل أهداف اللقاء كل من فانكوندو وجوانكا للاتحاد في الدقيقتين 44 و60. بينما سجل هدف الشباب الوحيد المدافع بوقرة من مخالفة مباشرة.

وبعد هذه الهزيمة ترسّم إقصاء الشباب مبكرا من البطولة العربية. على أن تكون مباراته الثالثة والأخيرة في المجموعات المقررة هذا الخميس أمام الكويت الكويتي، شكلية.

ويحتاج الشباب إلى معجزة للتأهل إلى ربع النهائي، وذلك بهزيمة الرجاء المغربي مساء اليوم أمام الكويت الكويتي، والفوز على هذا الأخير في جولة الختام مع سقوط الرجاء أمام الوحدة الإماراتي.