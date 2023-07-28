الشباب يسقط في أول لقاءاته بالبطولة العربية

انهزم شباب بلوزداد عصر اليوم الجمعة، بثنائية مقابل هدف، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في افتتاح لقاءات المجموعة الرابعة، لكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

وتقدم الشباب بهدف مبكر سجله المدافع المحوري، معاذ حداد، في الدقيقة الـ 9، وهو الهدف الذي انتهى عليه الشوط الأول.

وفي المرحلة الثانية، عدل اللاعب السابق لأتليتيك بارادو، يسري بوزوق، النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 58.

وأتيحت في الدقيقة 69 فرصة للشباب من أجل التقدم من جديد. إلا أن الكاميروني ليونيل وامبا، ضيّع ركلة الجزاء التي أعلنها الحكم العراقي علي صباح عداي القيسي، لبطل الجزائر.

وفي الوقت الذي كان الداربي المغاربي يتجه للانتهاء على وقع التعادل بهدف لمثله، نجح الرجاء في خطف هدف قاتل في الدقيقة 90+4 عن طريق اللاعب بوشايب عراسي.