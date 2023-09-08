شباب بلوزداد يعود إلى تونس !

يرتقب أن يحل فريق شباب بلوزداد، في الساعات القليلة القادمة، بتونس من جديد، بعد أقل من أسبوع من عودته إلى أرض الوطن، بعد تربصه الذي أقيم بطبرقة التونسية.

وكشفت إدارة نادي الملعب التونسي، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” بأن فريقها سيلاقي شباب بلوزداد، غدا السبت، في لقاء ودي بملعب “الهادي النيفر” بداية من الساعة 16:00.

للإشارة فإن الشباب قد يخوض تربصا جديدا بتونس، قبل التوجه إلى الوادي مباشرة لملاقاة الاتحاد السوفي، في افتتاح الموسم الجديد، بسبب قرب المسافة.