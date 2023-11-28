شباب بلوزداد يغادر إلى أكرا الغانية تحسبا لمواجهة ميدياما

شدّت وفد فريق شباب بلوزداد، صبيحة اليوم الثلاثاء، حاله نحو العاصمة الغانية “أكرا”، تحسبا لملاقاة نادي ميدياما المحلي.

ويلتقي الشباب بمضيفه الغاني، هذا الجمعة، في لقاء يندرج ضمن الجولة الـ 2 من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وفضلت إدارة الشباب السفر إلى غانا، قبل 72 ساعة. عن موعد المواجهة من أجل تفادي الارهاق ووضع اللاعبين في أفضل الظروف، لاسيما وأن الرحلة ستدوم قرابة 12 ساعة.

وسافر بطل الجزائر، إلى غانا بتعداد مكتمل، بعدما شهدت التشكيلة عودة الحارس مبولحي، بعدما غاب عن اللقاء الأخير أمام يونغ أفريكانز التنزاني، إلى جانب إسلام بلخير، الذي سجل عودته للفريق بعدما جدد مؤخرا عقده مع الشباب، شأنه شأن زميله أكرم بوراس، الذي وافق بدوره على التجديد.