شباب بلوزداد يفوز أمام إتحاد البليدة بخماسية نظيفة           

تمكن فريق شباب بلوزداد من الفوز بخماسية مقابل صفر أمام إتحاد البليدة في إطار الاستعدادات للمواعيد المقبل سواء المحلية أو الإفريقية.

و قاد المباراة الودية التي جرت بملعب 20 أوت بالعناصر المدرب كارلوس باكيتا، وسط قيامه بتغييرات عديدة و تجريب عدد من اللاعبين.

ويستعد أبناء العقيبة للمباراة المقبلة من الرابطة المحترفة، ورابطة أبطال إفريقيا التي يشارك فيها للمرة الخامسة تواليا.

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