شباب بلوزداد يكتسح نجم مقرة برباعية و البيض تواصل عروضها القوية

حقق شباب بلوزداد، اليوم السبت، فوزا كبيرا، أمام ضيفه نجم مقرة، في إطار فعاليات الجولة الـ21 من الرابطة المحترفة.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب “نيلسون مونديلا”، فوز “السياربي” أمام مقرة، برباعية نظيفة من تسجيل كل من أيمن محيوص د9، بلخير د57، مزيان د74، حمرون د88.

ليرفع الشباب رصيده للنقطة الـ37 في المركز الثاني في الترتيب العام، بفارق أربع نقاط مؤقتا عن المتصدر مولودية الجزائر.

فيما يواصل، نجم مقرة، نتائجه السلبية، وفشل في تحقيق الفوز في الرابطة المحترفة لسابع مباراة على التوالي، ليبقى يحتل المركز الأخير برصيد 18 نقطة.

ولحساب ذات الجولة، تمكن نادي مولودية البيض، من الفوز أمام شبيبة الساورة، بهدف دون رد، من تسجيل، المهاجم، عيد الإله بركات، في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ليرفع النادي الأزرق و الأبيض رصيده للنقطة الـ29 في المركز السادس في الترتيب العام. فيما تجمد رصيد شبيبة الساورة عند النقطة 28 في المركز الثامن.