شباب قسنطينة يزيد من متاعب بسكرة والبيض تعود بفوز ثمين من مستغانم

حقق فريق شباب قسنطينة بقيادة المدرب خير الدين مضوي، فوزا جديدا ، على حساب الضيف اتحاد بسكرة ضمن الجولة 26 من منافسة الرابطة المحترفة الأولى.

و انتهت المباراة، التي جرت اليوم الأحد، بفوز السياسي بثلاثية دون رد من إمضاء ميصالة مرباح في الدقيقة 75 ومحمد بن شعيرة في الدقيقة 79،و عبد النور بلحوسيني في الدقيقة 85 في المباراة التي جرت بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وكان أبناء الجسور المعلقة قد فازوا في الجولة الماضية أمام وفاق سطيف بهدف دون رد، ما عزز أمالهم في الابتعاد بشكل أكبر عن منطقة الخطر.

إلى جانب ذلك، عاد فريق مولودية البيض بنقطة ثمينة من مستغانم بعد فرض التعادل أمام الترجي المحلي في المباراة التي جرت بملعب “محمد بن سعيد”، ما سيزيد من صعوبة مأموريتهم في البقاء في حظيرة الكبار.

وكان فريق مولودية البيض قد انهزم في المباراة الماضية أمام فريق شبيبة القبائل الذي يسعى لتحقيق الفوز باللقب، على حساب منافسه الأول مولودية الجزائر و بدرجة أقل شباب بلوزداد.