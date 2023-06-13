شباب قسنطينة يعود للاستقبال بحملاوي

زفّت إدارة فريق شباب قسنطينة، أخبار سارة لجماهيرها، أعلنت من خلالها عودة النادي رسميا، للاستقبال بمعقله ملعب الشهيد “حملاوي”.

وكشفت إدارة “السياسي” في بيان نشرته اليوم الثلاثاء، بأن فريقها سيعود إلى معقله المفضل ملعب الشهيد حملاوي وهذا بدءا من الموسم القادم في شتى المنافسات سواء القارية أو المحلية.

كما أوضح ذات المصدر، بأن القرار جاء بعد الرد الإيجابي الذي تلقته الإدارة من طرف إدارة المركب. بعد الطلب الذي تقدمت به من أجل العودة إلى حملاوي.

وتجدر الإشارة إلى أن شباب قسنطينة. يستقبل منذ الموسم الماضي، في ملعب بن عبد المالك رمضان، بعدما قررت السلطات الولائية إعادة تهيئة ملعب حملاوي، تحسبا لاحتضان “الشان” وكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، التي جرت بالجزائر.