شبح سليماني يُراود روسيا قبل مواجهة السعودية!!

يستضيف المنتخب الروسي نظيره السعودي، عصر اليوم في افتتاح نهائيات كأس العالم 2018، بذكريات سيئة سببها الجزائر وهدافها إسلام سليماني.

وإتفقت جميع وسائل الإعلام الروسية على تحذير زملاء القائد “أكينفييف” من الإستخفاف بـ”الأخضر” تفاديا لتكرار سيناريو “الخضر” في مونديال 2014.

ولايزال مُحبوا “السبورانيا” مصدومين مما عاشوه على يد مُحاربي الصحراء في طبعة البرازيل، عندما أقصيوا على يد أشبال وحيد حليلوزيتش.

وتمكن”الأفناك” من فرض منطقهم منذ أربع سنوات مضت أمام روسيا، بهدف من “سوبر سليم” قاد الجزائر لتأهل تاريخي للدور الثاني.