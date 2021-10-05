شبكات التواصل الإجتماعي بالصين لم تتعرض إلى أي خلل أمس

أفاد، تقرير لوكالة الأنباء الصينية، أن مواقع التواصل الإجتماعي في الصين. لم تتعرض لأي خلل يوم أمس الإثنين.

وأضافت الوكالة أن شبكات التواصل الإجتماعي ” وييبو” و “ويتشات” و “كيوكيو” و “دويين”. عملت بشكل طبيعي في جميع إصدارات الويب وتطبيقات الهواتف النقالة.

وتجدر الإشارة، أن السلطات الصينية قد حظرت خدمات ” غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر” و”واتساب” هذا ما أدى إلى عدم ملاحظة غيابها من قبل المواطن الصيني يوم أمس.

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