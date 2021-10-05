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شبكات التواصل الإجتماعي بالصين لم تتعرض إلى أي خلل أمس

بقلم عبد الحق لعلق
شبكات التواصل الإجتماعي بالصين لم تتعرض إلى أي خلل أمس
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أفاد، تقرير لوكالة الأنباء الصينية، أن مواقع التواصل الإجتماعي في الصين. لم تتعرض لأي خلل يوم أمس الإثنين.
وأضافت الوكالة أن شبكات التواصل الإجتماعي ” وييبو” و “ويتشات” و “كيوكيو” و “دويين”. عملت بشكل طبيعي في جميع إصدارات الويب وتطبيقات الهواتف النقالة.

وتجدر الإشارة، أن السلطات الصينية قد حظرت خدمات ” غوغل” و”فيسبوك” و”تويتر” و”واتساب” هذا ما أدى إلى عدم ملاحظة غيابها من قبل المواطن الصيني يوم أمس.

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