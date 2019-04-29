شبكة تلفزيونية عربية تستعين بأول مذيع “روبوت” ناطق بالعربية في العالم

أعلنت أبوظبي للإعلام عن استقطاب، أول مذيع باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي ليقدم النشرات الإخبارية باللغتين العربية والإنجليزية على مختلف قنوات شبكتها التلفزيونية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية شراكة مع شركة “سوجو” الصينية، وبالتعاون مع البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، حسب ما نقله موقع العربية.

ليكون أول مذيع روبوت ناطق بالعربية في العالم، صوتاً وتفاعلاً مع اللغة في تعابير الوجه والملامح في صورة مشابهة للحقيقة عن المذيع البشري المحترف.

وهو ما سيسهل من تجربة المشاهدين، الأمر الذي يمنح الجمهور تجربة تفاعلية قابلة للتعديل.

ومنه ستتمكن أبو ظبي للإعلام من توفير بث تلفزيوني إخباري متعدد الأشكال ذي فعالية عالية طوال العام.

إذ لا توفر هذه التكنولوجيا حلولاً مبتكرة للمنصات الإعلامية التقليدية فحسب، بل تعمل على تسهيل التفاعل بين البشر والآلات.