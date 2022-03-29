شبكة جزائرية-إسبانية تزرع الرعب في بالاما

ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على تسعة أشخاص في بالاما لارتكابهم جنحة السطو على ممتلكات الغير خلال الأيام الأخيرة.

وحسب الإعلام المحلي الإسباني، فإن ثمانية من المتهمين هم من البالغين من أصل إسباني وجزائري والآخر قاصر.

حيثيات الثضية تعود إلى إقدام أحد المتهمين على تهديد رجل بالسلاح. كانت الساعة تشير إلى الواحدة بعد الظهر، عندما دخل رجل إلى جهاز الصراف الآلي في حي مولينار. للتحقق مما إذا كان قد حصل على المعاش التقاعدي.ذ

وفي ذلك الوقت اقترب منه رجل آخر وهدده بسكين و طالبه بمنحه 20 أورو. رد المجني عليه بأنه لا يملك مالاً عليه، وقام السارق بترويعه لإخراجه من الصراف الآلي، وهدده بطعنه. حيث أجاب الضحية بأنه ينتظر إذا دفعوا معاشه وأنه لا يملك مالاً.

لكن المعتدي استمر في تهديده حتى قدم الضحية بيانًا يوضح أنه لم يكن لديها نقود في حسابها في ذلك الوقت.

وكان رد فعل المتهم هو الطعن العنيف والمتكرر في لوحة مفاتيح أمين الصندوق، ومغادرة المكان فجأة.

على الفور، اقتربت دورية تابعة للشرطة الوطنية كانت في الجوار من المكان وشرعت في القبض على الجاني المزعوم.

القبض على أربعة لمحاولتهم سرقة سكوتر كهربائي

حدث تدخل آخر في 25 مارس، حوالي الساعة 2:50 صباحًا ، في شارع جوان ميرو في بالما. كان رجل في طريقه إلى المنزل على دراجة بخارية كهربائية. وفي ذلك الوقت اقترب منه شابان. حيث ألقياه على الأرض، وأتى أحدهما ليصفعه بقوة. كما أن اثنين آخرين منعاه من المرور.

اقتربت عدة دوريات من مجموعة الاستجابة العملياتية التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية من مكان الحادث. وتمكنوا من اعتراض الشبان الأربعة ، ثلاثة منهم أكبر سنًا، وواحد إسباني يبلغ من العمر 20 عامًا. واثنان يبلغان من العمر 18 عامًا ، أحدهما إسباني والآخر جزائري ، بالإضافة إلى قاصر.

والقبض على أربعة بتهمة سرقة هاتف نقال..

وفي مداخلة أخرى ، ألقي القبض على أربعة أشخاص من أصل جزائري. تتراوح أعمارهم بين 18 و 19 عامًا واثنين من 20 عامًا، على خلفية ارتكاب جريمة سطو مع العنف. المرتكبة في حانة تقع في حي سون جوتليو في منتصف شهر جانفي.

وقعت الأحداث في حوالي الساعة 7:30 صباحًا بعد سرقة هاتف محمول من رجل. كما قاموا بالضرب على الضحية بركله ولكمه في جميع أنحاء جسده.

وبعد أن فر الجناة المزعومون من مكان الحادث قدم الرجل شكوى، تم خلاله اعتقال الشبان الأربعة.