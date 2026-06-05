شبيبة الساورة ترافق المولودية إلى دوري أبطال إفريقيا

أسدل الستار على منافسات الرابطة المحترفة بإجراء مباريات الجولة الثلاثين والأخيرة، والتي شهدت تأكيد مغادرة كل من ترجي مستغانم وأتلتيك بارادو إلى القسم الثاني هواة، في حين واصل مولودية الجزائر احتفالاته بالتتويج باللقب بفوز جديد.

وفي مباراة جمعت بين مولودية البيض وترجي مستغانم، افترق الفريقان على وقع التعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

وهي نتيجة لم تكن كافية لإنقاذ أي من الطرفين، حيث أنهى مولودية البيض الموسم في المركز السادس عشر والأخير برصيد 17 نقطة، بينما احتل ترجي مستغانم المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 19 نقطة.

من جهته، تلقى أتلتيك بارادو هزيمة أمام وفاق سطيف بهدفين دون رد. وسجل هدفي “النسر الأسود” اللاعب بن لبنة في الدقيقتين الأولى و53، ليختتم الوفاق موسمه في المركز العاشر برصيد 39 نقطة، فيما تجمد رصيد بارادو عند 24 نقطة في المركز الرابع عشر، ليكون ثالث المغادرين إلى القسم الثاني هواة.

أما البطل مولودية الجزائر، فقد أنهى موسمه بأفضل طريقة ممكنة عقب فوزه على أولمبي الشلف بهدفين دون مقابل. وافتتح بانغورا باب التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف بايزيد الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع (90+4).

وبهذا الانتصار، رفع “العميد” رصيده إلى 65 نقطة، متوجًا موسمه الاستثنائي بتحقيق 20 انتصارًا و5 تعادلات مقابل 5 هزائم فقط، مؤكداً أحقيته بلقب البطولة.

في المقابل، أنهى أولمبي الشلف الموسم في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.

كما حسمت شبيبة الساورة وصافتها في المركز الثاني للرابطة المحترفة، عقب فوزها على النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في إطار الجولة الأخيرة من الموسم.

وبهذا الانتصار، رفعت شبيبة الساورة رصيدها إلى 55 نقطة، في المركز الثاني، لتضمن رسميًا المشاركة في منافسة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، رفقة بطل الجزائر مولودية الجزائر.

في المقابل، اكتفى شباب بلوزداد بالتعادل السلبي أمام شبيبة القبائل، وهي النتيجة التي أنهى بها الموسم في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، ليفقد فرصة التأهل إلى دوري الأبطال.

وسيشارك شباب بلوزداد في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم المقبل، إلى جانب اتحاد الجزائر، الذي ضمن بدوره تمثيل الجزائر في المسابقة القارية الثانية.

وتُختتم منافسات الموسم الكروي للرابطة المحترفة، غدا السبت، بإجراء مباراتين مؤجلتين ستحددان الترتيب النهائي لبعض الفرق في سلم الترتيب.

وسيكون مولودية وهران على موعد مع استقبال اتحاد الجزائر بملعب ميلود هدفي، بداية من الساعة السادسة مساءً، في مواجهة يسعى من خلالها الفريقان إلى إنهاء الموسم بنتيجة إيجابية. كما سيستضيف أولمبيك أقبو، بملعب الوحدة المغاربية، نظيره نجم بن عكنون، بداية من الساعة الخامسة.