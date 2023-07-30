شبيبة الساورة تقدم 3 لاعبين جدد دفعة واحدة

تواصل إدارة شبيبة الساورة، عملية تدعيم فريقها بلاعبين جدد تحسبا للموسم الكروي المقبل 2023-2024.

وبعدما تم الإعلان صبيحة اليوم الأحد، عن ضم خنوسي مصلح، من اتحاد عنابة، قدمت في الظهيرة إدارة نسور الجنوب ثلاثة لاعبين جدد، ليرتفع عدد المستقدمين هذه الصائفة إلى 6 لاعبين.

وتعاقدت الشبيبة مع المهاجم عبد الحق عبد الحفيظ لموسمين قادما من شباب قسنطينة، إلى جانب عبدلي عبد الرحيم القادم من اتحاد بلعباس بعقد لموسمين.

كما استعادت تشكيلة نادي الجنوب لاعبها السابق، فرحي إبراهيم، قادما من مولودية وجدة لموسمين، وهو الذي حمل ألوان الساورة ما بين 2018 و2020.