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الرياضة

شبيبة الساورة تكافئ أنصارها الأوفياء

بقلم محمد.ل
شبيبة الساورة تكافئ أنصارها الأوفياء
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في التفاتة مميزة قررت إدارة شبيبة الساورة، مكافئة أنصارها الأوفياء المتنقلين إلى مدينة وهران، لمساندة تشكيلة الفريق، في المواجهة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء، أمام الضيف الكويت الكويتي.

وأعلنت إدارة “نسور الجنوب” بأن خلية الإعلام التابعة للنادي. قررت منح 100 تذكرة مجانية لعشاق الفريق الذين تنقلوا إلى ولاية وهران اليوم. من أجل تشجيع ممثل الجزائر في البطولة العربية.

كما طالبت الإدارة في منشور أطلقته اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للنادي على “فيسبوك” كل مناصر يرغب في الحصول على تذكرة مجانية. بإرسال رسالة نصية أو الاتصال برقم المكلف بالإعلام “0657464099” قبل نفاذ ما تبقى من التذاكر.

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