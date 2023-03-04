شبيبة الساورة ممثلا ثانيا للجزائر في البطولة العربية

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، عن تلقيها دعوة رسمية من الاتحاد العربي لكرة القدم، من أجل المشاركة في بطولة كأس سلمان للأندية العربية في نسختها الجديدة.

وستكون هذه المشاركة الثانية في تاريخ “نسور الجنوب” الذين سيمثلون الجزائر في النسخة الجديدة إلى جانب البطل، شباب بلوزداد، الذي سيلتحق بالمنافسة في النهائيات.

أما الشبيبة، فستبدأ المنافسة العربية من الدور الأول، حسبما أكدته الإدارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن المدير العام مراد بلخضر، سينتقل إلى عاصمة السعودية الرياض، لحضور قرعة الدورين الأول والثاني، المقررة بعد غد الاثنين، بالنيابة عن الرئيس محمد زرواطي.

يذكر أن إدارة ممثل الجنوب، اختارت مدينة وهران، لاستقبال منافسي الشبيبة في البطولة العربية، بعدما تلقت الضوء الأخضر من السلطات المعنية، للعب لقاءاتها العربية بملعب “ميلود هدفي”.