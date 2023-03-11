شبيبة القبائل تحقّق الأهم بفوز مبهر أمام فيتا كلوب الكونغولي  

انتهت المباراة القوية بين شبيبة القبائل والضيف فيتا كلوب الكونغولي التي جرت بملعب 5 جويلية بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وسجّل الهدف الأول لفريق شبيبة القبائل موسى بن زايد في الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني، أين عدّل النتيجة للفريق القبائلي بعدما كان منهزما.

قبل ان يعود الفريق الجزائري مجدّدا ليسجل الهدف الثاني عن طريق ماسينيسا في الدقيقة 87 من عمر المباراة.

وتمكّن “الكناري” من كيفية مجاراة اللقاء الذي جرت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.

يذكر. أن ماسينيسا ورفقائه قد انهزموا في المباراة الماضية من المنافسة الإفريقية.

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