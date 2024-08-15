شبيبة القبائل تخوض تربصا ثالثا بتركيا

يرتقب أن تغادر تشكيلة شبيبة القبائل، غدا الجمعة، أرض الوطن باتجاه تركيا، من أجل مواصلة التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد 2024-2025.

وكانت تشكيلة الكناري، قد خاضت تربصين الصائفة الحالية، الأول كان بتيزي وزو. بينما جرى الثاني بالمدرسة العليا للفندقة والاطعام بعين البنيان بالعاصمة. ما بين 28 جويلية الماضية و13 أوت الجاري.

وكشفت إدارة النادي القبائل، في تغريدة عبر حساب الفريق على منصة “إكس” بأن رفقاء المدافع رضا حميدي، سيجرون تربصا ثالثا، بداية من يوم غد الجمعة.

واختار مسؤولو الشبيبة بالتشاور مع المدرب عبد الحق بن شيخة. التنقل إلى تركيا وبالضبط إلى منتجع “كارتيبي” أين أجرى شباب بلوزداد تربصه الصيفي، من أجل مواصلة التحضيرات للموسم الجديد.

وأكدت إدارة شبيبة القبائل، بأن التربص الثالث والأخير. قبل دخول غمار المنافسة الرسمية سينطلق غدا 16 أوت الجاري، ويختتم يوم الفاتح سبتمبر الداخل، وهو التربص الذي سيشهد إجراء عدة مباريات ودية.