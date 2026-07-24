شبيبة القبائل تعزز دفاعها بالتعاقد مع الدولي الموريتاني نوح محمد العبد

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، عن إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الدولي الموريتاني نوح محمد العبد، قادمًا من نادي الجيش الملكي المغربي، ليكون أحد الوجوه الجديدة في تشكيلة الفريق استعدادًا للموسم الكروي 2026-2027.

ويشغل اللاعب، البالغ من العمر 25 عامًا، مركز قلب الدفاع، ويمتلك رصيدًا معتبرًا من الخبرة بعد مشاركاته مع ناديه السابق والمنتخب الموريتاني في عدة منافسات قارية ودولية، الأمر الذي دفع إدارة “الكناري” إلى الظفر بخدماته من أجل تعزيز الخط الخلفي.

وتندرج هذه الصفقة ضمن سياسة الانتدابات التي انتهجتها إدارة شبيبة القبائل خلال فترة التحويلات الصيفية، والهادفة إلى تدعيم التعداد بعناصر تمتلك الجودة والخبرة، بما يسمح للفريق بالمنافسة بقوة على الألقاب المحلية وتقديم مشوار مميز في الاستحقاقات القارية.