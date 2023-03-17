شبيبة القبائل تعلن تأهيل رجم ومعطى الله إفريقيا

أعلنت إدارة شبيبة القبائل مساء اليوم الجمعة، عن تأهيل الثنائي، آدم رجم وسيد أحمد معطى الله، رسميا على المستوى الإفريقي.

وفي بيان نشرته صفحة النادي على “فيسبوك” أشارت إدارة الكناري. إلى أن الثنائي، الذي التحق في الميركاتو الشتوي الماضي، بات مؤهلا للمشاركة في لقاءات الفريق ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وبذلك، فإن الثنائي رجم ومعطى الله. سيكون معنيا بمباراة الغد المرتقبة أمام نادي بيترو أتليتيكو الأنغولي، برسم الجولة الـ 5 وما قبل الأخيرة، من “الشامبينزليغ” ما من شأنه أن يمنح حلول إضافية للمدرب ميلود حمدي.