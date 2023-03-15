شبيبة القبائل تعلن عن تأهيل صفقتين جديدتين

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، عن تأهيل الثنائي آدم رجم ومعطى الله، رسميا في الفريق، على مستوى الرابطة المحترفة، ليكونا بذلك تحت تصرف المدرب ميلود حمدي فيما تبقى من عمر البطولة المحلية.

وزفت اليوم الأربعاء، إدارة الشبيبة في منشور على صفحتها عبر “فيسبوك” أخبار سارة لعشاق النادي، تؤكد من خلالها تأهيل الثنائي آدم رجم ومعطى الله، المستقدم في الميركاتو الشتوي الماضي.

كما أوضحت إدارة الكناري، في ذات البيان. بأن مساعي تأهيل الثنائي. على المستوى “الكاف” مستمرة، تحسبا لتأهيله للمشاركة في “التشامبينز ليغ.”

وعلى صعيد آخر. تعمل إدارة النادي القبائلي، على تأهيل الثنائي الآخر، البوسني سمير سماجياجيك والمغترب آيت عثمان. في سبيل منح حلول إضافية للمدرب حمدي. من أجل تحقيق هدف البقاء ضمن المحترف الأول.

ويذكر أن شبيبة القبائل. لم تتمكن من تأهيل لاعبيها الجدد بسبب الديون المتراكمة على عاتق النادي، إلا أن قدوم شركة “موبيليس” واستحواذها على أغلبية الأسهم. جعل النادي يتنفس من الناحية المادية.