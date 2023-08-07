شبيبة القبائل تعلن فسخ عقد الثنائي ولد حمو وشرايطية

أعلنت إدارة شبيبة القبائل، اليوم الاثنين، عن فسخ عقد لاعبين جديدين، ويتعلق الأمر بكل من نوفل ولد حمو وصبري شرايطية.

وفي تغريدة أطلقتها إدارة “الكناري” عبر حسابها الرسمي على “تويتر” قالت، إنها فسخت عقد الثنائي ولد حمو وشرايطية، بطريقة ودية.

كما تمنا الإدارة القبائلية حظا موفقا للثنائي في بقية مشواره الكروي.

La JSK annonce la résiliation à l’amiable des contrats de leurs désormais ex-joueurs Sabri Cheraïtia et Noufel Ould Hamou. Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leurs carrières.#𝗩𝗶𝘃𝗲𝗝𝗦𝗞 #𝗔𝗹𝗹𝗲𝘇𝗹𝗲𝘀𝗷𝗮𝘂𝗻𝗲𝘀 #mobilis #preseason

🔰💪💚💛 pic.twitter.com/2tw7Xxaler

— JS Kabylie (@jsk_tweet) August 7, 2023