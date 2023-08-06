شبيبة القبائل تباشر التحضيرات للموسم الجديد

باشرت تشكيلة شبيبة القبائل، تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2023-2024، حسبما أعلنته إدارة الفريق.

ونشرت إدارة الكناري، اليوم الأحد، فيديو عبر حسابها الرسمي على “تويتر” يتضمن مقتطفات من الحصة الأولى التي أجراها النادي تحت قيادة المدرب يوسف بوزيدي.

وتعول الشبيبة على تقديم موسم كبير في النسخة القادمة من المحترف الأول، تنسي الجمهور القبائلي، في أزمة الموسم الماضي، الذي ضمن فيه الفريق بقاءه بشق الأنفس، لاسيما بعد التدعيمات التي قامت بها الإدارة الصائفة الحالية.

Retour au travail 💪 #mobilis #vivejsk #PreSeason #allezlesjaunes 🔰🔰💛💚 pic.twitter.com/cAXMciCkvp

— JS Kabylie (@jsk_tweet) August 6, 2023