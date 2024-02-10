شبيبة القبائل تفوز أمام مقرة وأبناء الزيبان يؤكدون أمام “النسور”

أسفرت مباريات الجولة الـ 16 عن نتائج متباينة بين الفرق التي تبحث عن مراكز أولى في منافسة الرابطة الأولى وأخرى تسعى لرد الاعتبار لنفسها.

كما عرفت نفس الجولة فوز أصحاب الأرض بالنقاط الثلاث في شاكلة شبيبة القبائل الذي فاز أمام نجم مقرة بهدف نظيف من إمضاء مواقي.

كما حقق شباب قسنطينة من الفوز بثنائية أمام الضيف مولودية البيض بهدفين مقابل واحد،وهو الفريق الضيف الذي حقق مفاجأة في الجولة الماضية بالفوز أمام حامل اللقب.

في حين أكد إتحاد بسكرة مجددا، بعد تحقيق الفوز أمام الضيف شبيبة الساورة بثنائية مقابل واحد.

النتائج كالتالي:

إ بسكرة 2 – 1 ش الساورة

ش قسنطينة 2 – 1 م البيض

ش القبائل 1 – 0 ن مقرة

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