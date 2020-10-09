شبيبة القبائل تكشف موعد التحاق الثنائي بولحية والطوبال

كشفت إدارة فريق شبيبة القبائل، أن الثنائي زكرياء بولحية، وزميله محمد الطوبال، سيلتحقان بالفريق الأسبوع المقبل.

وأوضحت إدارة الكناري، عبر الحساب الرسمي للفريق، أن بولحية، والطوبال، التحقا بتونس، قادمين من فرنسا، واسطنبول على التوالي.

وسيخضع اللاعبان لفترة حجر صحي لمدة أسبوع بتونس، قبل أن يلتحقا بالجزائر برا، ليخضعا مجددا لحجر صحي ثاني بالجزائر.

وبهذا سيضيع كل من زكرياء بولحية، ومحمد الطوبال، التربص الثالث للشبيبة، الجاري حاليا بأقبو، على أن يلتحقا بالتدريبات الجماعية للفريق بملعب “1 نوفمبر”.