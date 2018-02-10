شبيبة القبائل تواصل الغرق ومولودية وهران تخطف الوصافة

تعادلت شبيبة القبائل أمسية اليوم ضد الضيف نصر حسين داي بهدف لهدف في الأسبوع 19 من الرابطة الوطنية المُحترفة الأولى.

وتقدم للنصرية بلقاسم براهيمي في الدقيقة 53 في اللقاء الذي جرى بدون حضور الجمهور المُعاقب بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.

قبل أن يُعدل للكناري مهدي بن علجية في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من جعبوط.

وسجل مولودية وهران فوزا مُثيرا بثلاثية لهدفين على حساب ضيفه دفاع تاجنانت في اللقاء الذي إحتضنه ملعب أحمد زبانة بوهران.

وسجل للوهارنة كل من يوسف شيبان في مناسبتين في الدقيقتين 38 و63 وصبري غربي في الدقيقة 91.

فيما وقع ثنائية الزوار الطيب ماروسي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43 ومحمد الأمين بلمختار في الدقيقة 81.

وبعد فوز اليوم خطف الحمراوة مركز الوصافة ب32 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المُتصدر شباب قسنطينة ودخل دفاع تاجنانت منطقة الخطر.

حيث أصبح في المركز 14 ب18 نُقطة وصعد فريق شبيبة القبائل للمركز 13 ب 19 نقطة.