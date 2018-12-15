شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع شركة “أونيام”

وقعت إدارة فريق شبيبة القبائل، اليوم السبت، مع نظيرتها من شركة “أونيام” للأجهزة الإلكترومنزلية، عقد شراكة يربط الطرفان.

وتم توقيع هذا العقد، بمقر شركة “أونيام” بـ”واد عيسي”، بين رئيس شبيبة القبائل شريف ملال، والرئيس المدير العام لشركة “أونيام” جيلالي مؤزر.

وحظر حفل توقيع هذا العقد، العديد من اللاعبين السابقين للشبيبة، على غرار علي بلحسن “تشيبالو”، مقبل مالك، بركاني عبد النور، وغيرهم.

وتأتي هذه الخطوة، لتأكد من جديد الجهود الكبيرة التي تقوم بها الإدارة الحالية للشبيبة، في استقطاب ممولين جدد للنادي.