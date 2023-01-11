شتاء أوروبا 2023 الأكثر سخونة في التاريخ

أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأن شتاء عددا من الدول الأوروبية، شهد إرتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة. خلال نهاية العام الماضي وبداية السنة الجارية. مقارنة بأحوال الطقس خلال الفترة نفسها في الماضي.

مع بداية عام 2023، شهدت أوروبا موجة شتوية تختلف عما إعتادت عليه حيث فرضت الإغلاق على منتجعات التزلج بسبب نقص الثلوج. بحسب المنظمة التي أوضحت أن عددا متزايدا من منتجعات التزلج الأوروبية التي تقع في أماكن أقل ارتفاعا عن سطح البحر. لم تتمكن من توفير الغطاء الثلجي الكافي للزوار في ظل ظروف الطقس غير المعتادة.

ومن بين الدول الأوروبية التي سجلت أكثر أيام شهر جانفي الحالي سخونة في التاريخ. هولندا، الدنمارك وبولندا. بالإضافة كذلك إلى التشيك وبيلاروسيا ولاتفيا وليتوانيا.

ووفق المنظمة ذاتها، فإنّ درجات الحرارة خلال أول أيام العام الجديد إرتفعت إلى أكثر من 20 درجة مئوية في الكثير من الدول الأوروبية. كذلك حطمت الأرقام القياسية لدرجات الحرارة المحلية والوطنية المسجلة في شهري ديسمبر وجانفي. في أنحاء القارة من جنوبي إسبانيا إلى شرق وشمال أوروبا.

وقالت المنظمة إنّ تواتر موجات البرد والصقيع غالبا ما سيقل. وسيستمر التراجع الشديد في الغطاء الثلجي والكتل الجليدية وفترة تساقط الثلوج في الأماكن المرتفعة.

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