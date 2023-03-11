شتي يضيع مواجهة أنجي أمام تولوز

أعلن المدرب الجديد لنادي أنجي الفرنسي، أليكساندر دوجو، غياب لاعبه الدولي الجزائري، إلياس شتي، عن لقاء الجولة الـ 27 من الليغ1، المرتقب غدا الأحد أمام الضيف تولوز.

وكشف التقني الفرنسي، في تصريح نشره موقع “واست فرانس” الفرنسي، بأن شتي، تعرض لإصابة خفيفة في الحصة التدريبية التي جرت يوم الخميس الفارط.

وأشار خليفة، المدرب المقال بوحزامة، بأن شتي، يعاني من إصابة خفيفة على مستوى الفخذ، لكنها ستحرمه من مباراة الغد، بعدما لعب أساسيا أمام مونبولييه في الجولة الماضية.

كما أوضح دوجو، بأن لاعبه تحصل على راحة، للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، مؤكدا بأنه في حاجة إليها على جميع النواحي.

يذكر أن مدافع الخضر، يعيش فترة عصيبة، بسبب اتهامه مؤخرا من طرف فتاة فرنسية بالاعتداء عليها جنسيا بأحد الملاهي الليلية.