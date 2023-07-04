شتي يلتحق بصفوف الوداد البيضاوي المغربي

كشفت تقارير إعلامية مغربية، عن إنضمام الدولي الجزائري وظهير نادي أنجي الفرنسي، إلياس شتي لنادي الوداد البيضاوي المغربي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وحسب ما ورد في موقع “هسبورت” المغربي، أمس الإثنين، فإن لاعب الخضر شتي، وقع على عقد إلكتروني الوداد، لمدة 3 مواسم، وسيتم ترسيم الصفقة في الأيام الثلاثة القادمة.

وصرح إلياس شتي في هذا الصدد:”أتمنى أن أكون عند حسن ظن الأنصار، الوداد فريق الألقاب وسنذهب بعيدا، كما أشكر رئيس النادي الناصيري على ثقته”.

يجدر الإشارة، سيستنفذ إلياس شتي، العقوبة المسلطة عليه بالإيقاف لمدة أربع أشهر شهر أوت المقبل ليتمكن من العودة للمنافسات الرسمية.