شجار جماعي بين معتمرين في الحرم المكي
عرف المسجد الحرام في مكة المكرمة، حادثة شجار نتيجة تلاسن بين شخصين في المسعى، لم ينتج عنها إصابات، وفق ما أفاد الأمن العام السعودي.
وانتشر مقطع فيديو متداول للمشاجرة، أمس الخميس، بين شخصين في الحرم المكي عبر “تويتر”، في حين حاول بعض المعتمرين فض الإشكال بينهما، قبل تدخل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.
وقال الأمن العام، عبر حسابه على “تويتر”: “باشرت القوات السعودية الخاصة لأمن الحج والعمرة، حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام”.
مشيرا إلى أن “المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”.
وطلب الأمن العام من المعتمرين بـ”التزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية”.
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السعودية ترفع القيود المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة
السعودية ترفع القيود المفروضة على المسافرين القادمين إلى المملكة
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الإثنين، رفع القيود المفروضة لمكافحة كورونا على المسافرين القادمين إلى المملكة، بما في ذلك إلزامية تقديم شهادة التطعيم، وإجراء فحص PCR.
وحسب بيان ذات الهيئة، فإن القيود الملغاة تمثلت فيما يلي:
1-إلزامية تقديم شهادة التطعيم ضد (كوفيد 19)
2-إجراء اختبار (PCR) قبل القدوم للمملكة أو عند الوصول
3-الحجر الصحي المطلوب للمسافرين الذين يصلون إلى المملكة
وتعود أسباب رفع هذه القيود إلى انخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4%، وكذا الوصول لمعدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات الإيجابية المستهدفة من سكان المملكة “12 سنة فأكثر”.
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سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد فيروس كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين. بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وعلمت صحيفة “عكاظ”، أنه بات بإمكان غير المحصنين الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″. أو الذين لم يستكملوا التحصين، أداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي لجميع ضيوف الرحمن.
وأضافت الصحيفة، أنه :”سيسمح لضيوف الرحمن بأداء العمرة وأداء الصلاة في الحرمين الشريفين. بشرط عدم إصابتهم بفيروس كورونا أو مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بالفيروس”. ويأتي ذلك بعد المستجدات والتحديثات التي أعلنتها وزارة الحج والعمرة تنفيذا لقرار رفع الإجراءات الإحترازية في المسجد الحرام والمسجد النبوي.