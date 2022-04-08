شجار جماعي بين معتمرين في الحرم المكي

عرف المسجد الحرام في مكة المكرمة، حادثة شجار نتيجة تلاسن بين شخصين في المسعى، لم ينتج عنها إصابات، وفق ما أفاد الأمن العام السعودي.

وانتشر مقطع فيديو متداول للمشاجرة، أمس الخميس، بين شخصين في الحرم المكي عبر “تويتر”، في حين حاول بعض المعتمرين فض الإشكال بينهما، قبل تدخل القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

وقال الأمن العام، عبر حسابه على “تويتر”: “باشرت القوات السعودية الخاصة لأمن الحج والعمرة، حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام”.

مشيرا إلى أن “المشاجرة حدثت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما”.

وطلب الأمن العام من المعتمرين بـ”التزام السكينة والهدوء أثناء تأدية العمرة والصلاة في الحرمين، وتعظيم الشعائر الدينية”.

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