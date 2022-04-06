شجار ينتهي ببتر يد إبن أستاذ ببراقي بسبب القرميد!

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء أب وإبنيه أحدهما في حالة فرار بتركيا، بعد شجار أدى إلى بتر يد إبن أستاذ ببراقي في العاصمة.

وتوبع المتهمون، بجناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة والمشاركة فيها. وكذا جنحة الضرب والجرح العمدي، والتي راح ضحيتها جاريهما أحدهما بترت يده بضربة سيف بترت يده. وسببت له عاهة مستديمة. كما تعرض الآخر وهو ابن عمه للضرب المبرح وذلك في شجار بسبب “القرميد”.

ملابسات القضية التي جرت وقائعها بحي المرجة ببراقي تعود لشجار عنيف وقع بين عائلتين ليلة ترحيل سكان الحي. ضمن حملة للقضاء على السكن الهش والفوضوي.

وخلال عملية جمع الامتعة، وقع خلاف حول “القرميد” المثبت على سقف منزل الضحية والمتهمين. ليتصاعد الامر لشجار عنيف بين الطرفان، استعمل فيها أسلحة بيضاء. انتهى فيها الشجار ببتر يد الضحية المدعو “مروان” مباشرة بضربة بواسطة سيف في الحين. كما طال الاعتداء على ابن عم الضحية.

كما أشار الضحية “م.مروان” خلال الادلاء بتصريحاته أن المتهم الأب، هو من سلم إبنه “طارق” سيفا وطالب برأس إبن عمه “م.فؤاد”. هذا الأخير الذي قال أن إبن عمه لاذ بالفرار بعد مطاردته. وأن والده وهو معروف كونه استاذ في التربية التدنية والرياضة لما خرج من المسكن لفك الشجار حاول المتهم الفار “طارق” الاعتداء عليه.

غير ان الضربة بواسطة السيف أصابته على مستوى يده لتبتر على الفور ليسقط مغشيا عليه. وأضاف أن أب المتهم واصل الاعتداء عليه بمفك براغي على مستوى الرأس. وأشار أن سبب الخلاف جميعا هو بسبب “القرميد”. بالاضافة الى خلافات سابقة بسبب مفرغة لجمع الخردوات.

تصريحات المتهم

وخلال المحاكمة فند المتهم الأب اتصاله بإبنه طارق المتواجد في حالة فرار باسطنبول التركية. والذي سافر في اليوم الموالي للواقعة. مشيرا إلى أنه بعد تعرض ابنه “صلاح الدين” لاعتداء من قبل شخص مجهول خلال الشجار بواسطة قضيب حديدي. كانت وراء سقوط جميع أسنانه وقطع شاربه وابتلاع اضراسه. اتجه وابنه واختفيا بشركة “اركاس”، ثم اتجهوا بمركز الدرك الوطني لتقديم الشكوى. ثم من ههناك إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية.

كما طالب دفاع الضحية بقبول الضحيتان أطرافا مدنية في الملف مع الزام المتهمين بدفع تعويات مالية للضحيتان.

وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 6 سنوات و 600 ألف دج في حق الأب المتهم “ل.موسى”. وتطبيق القانون في حق ابنه “ل.صلاح الدين” والفصل لاحقا في ملف إبنه المتواجد في حالة فرار.

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